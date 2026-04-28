Yeşil gelecek Yıldırım\'da filizlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 14:17  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, daha yeşil ve daha üretken bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor. Yıldırım Belediyesi'nin seralarında yerli tohumlarla üretilen toplam 80 bin sebze ve meyve fidesi ilçe halkına ücretsiz dağıtıldı.

Tarımsal üretimin arttırılması ve sağlıklı gıdaya ulaşma konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü serasında yerli tohumlarla özenle yetiştirilen toplam 80 bin çilek, domates, biber ve salatalık fideleri; Yıldırımlılarla buluşturuldu. Geleneksel hale gelen fide dağıtım etkinliği bu yıl da ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü.

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda kurulan standın başına geçen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, fideleri tek tek dağıttı. Tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Kısa süre içerisinde tarımsal faaliyetler ülkeler için stratejik öneme sahip olacak. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Geleneksel olarak düzenlediğimiz fide dağıtım etkinliğine bu yıl da devam ettik. Kendi seramızda yerli tohumlarla ürettiğimiz 20'şer bin adet çilek, biber, domates ve salatalık çeşitlerinden oluşan toplam 80 bin adet fidenin dağıtımını gerçekleştirdik. Hemşehrilerimiz bu fideleri balkonlarında ve bahçelerinde toprakla buluşturarak hem doğal hem de organik ürün yetiştirmenin keyfine varacak. Şimdiden bereketli olsun" dedi. Fideleri alan vatandaşlar ise tarımsal üretime verdiği destekten dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, Bursa, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:44:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.