Türkiye\'de bu yıl yağışlar önceki yıla oranla yüzde 73 arttı, son 66 yılın en yoğun yağışları yaşandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Yeşilırmak havzasında taşkınlar yaşandı. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, önceki yıla oranla yüzde 73 arttı, son 66 yılın en yoğun yağışları yaşandığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Gizligider, taşkın riski bulunan bölgelerde devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, "İklim değişikliği dediğimiz meselenin bir aslında bir cilvesini yaşıyoruz. Belki bir ayda yağması gereken bir günde yağmur ediyor. Birkaç saatte yağıyor. Son 66 yılın en yağışlı sezonu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursam yüzde 73 yağış artışı var, ülke genelinde bahsediyorum. Dolayısıyla bu bereket tabii bunun için ne kadar şükretsek az ama bu ani yağışların getirdiği bazı olumsuzluklar var. İnşallah biz bunların en az zararla atlatılması için ön tedbirler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özel idaremizde, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, devletin bütün birimleriyle vatandaşımızın yanındayız" dedi. - TOKAT