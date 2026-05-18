Türkiye'de bu yıl yağışlar önceki yıla oranla yüzde 73 arttı, son 66 yılın en yoğun yağışları yaşandı - Son Dakika
Türkiye'de bu yıl yağışlar önceki yıla oranla yüzde 73 arttı, son 66 yılın en yoğun yağışları yaşandı

18.05.2026 11:10  Güncelleme: 11:25
Tokat'ın Turhal ilçesinde yoğun yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla Yeşilırmak havzasında taşkınlar yaşandı. Bakan Yardımcısı Gizligider, son 66 yılın en yoğun yağışlarının görüldüğünü ve yağışların geçen yıla göre yüzde 73 arttığını belirtti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Yeşilırmak havzasında taşkınlar yaşandı. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, önceki yıla oranla yüzde 73 arttı, son 66 yılın en yoğun yağışları yaşandığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Gizligider, taşkın riski bulunan bölgelerde devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, "İklim değişikliği dediğimiz meselenin bir aslında bir cilvesini yaşıyoruz. Belki bir ayda yağması gereken bir günde yağmur ediyor. Birkaç saatte yağıyor. Son 66 yılın en yağışlı sezonu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursam yüzde 73 yağış artışı var, ülke genelinde bahsediyorum. Dolayısıyla bu bereket tabii bunun için ne kadar şükretsek az ama bu ani yağışların getirdiği bazı olumsuzluklar var. İnşallah biz bunların en az zararla atlatılması için ön tedbirler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özel idaremizde, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, devletin bütün birimleriyle vatandaşımızın yanındayız" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:44:02. #7.13#
