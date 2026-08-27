Yeşilköy sahilinde kirlilik alarmı - Son Dakika
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Yeşilköy sahilinde kirlilik alarmı

Yeşilköy sahilinde kirlilik alarmı
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Marmara Denizi'nin Yeşilköy sahilinde belirgin kirlilik ve yosunlaşma görüntülendi. 'Denize girmek yasaktır' tabelalarına rağmen çocuklar da dahil bazı vatandaşlar denize girdi. Uzmanlar, sağlık riski nedeniyle uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İstanbul Yeşilköy sahilinde Marmara Denizi'nin kıyı kesimindeki kirlilik dikkat çekerken "Denize girme yasaktır" tabelalarına rağmen vatandaşların, aralarında çocukların da bulunduğu grupların serinlemek amacıyla denize girdiği görüldü.

Yeşilköy sahilinde Marmara Denizi'nin kıyı kesiminde yosunlaşma, deniz yüzeyindeki atık birikintileri ve belirgin kirlilik havadan ve karadan görüntülendi. Görüntülerde özellikle kıyıya yakın kesimlerde deniz yüzeyindeki yosunlaşma ve çeşitli atıkların biriktiği görülürken, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklar da dikkat çekti. Sahildeki uyarı tabelalarına rağmen bazı vatandaşların ise çocuklarıyla birlikte denize girdiği görüldü.

"Girilmemesi gerekiyor"

Sahile dinlenmek için geldiğini söyleyen Hasan Uğur Yüksel, bölgenin özellikle çocuklar açısından risk oluşturabileceğini düşündüğünü belirterek, "Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Menekşe Plajı'nda hiç denize girmedim. Buralarda girilmesi gerçekten sakıncalı. Tabela da var, özellikle küçük çocuklar giriyor. Bu kadar kıyımız varken gelip burada ısrar etmeleri çok enteresan. İnsanlar gözle görmedikçe bir temizlik varsa ona inanıp giriyor" dedi.

İstanbul'un Marmara Denizi kıyısındaki Yeşilköy ve Menekşe sahillerinde yaz aylarında denize girenlerin yoğunluğu dikkat çekerken, bölgede deniz kirliliği ile ilgili sorunlar daha önce de gündeme gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulamıştı.

Sağlık Bakanlığı deniz suyunu düzenli olarak inceliyor

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden yaptığı açıklamalara göre yüzme sezonunda yüzme alanlarından 15 günde bir su numunesi alınıyor. Numuneler Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edilirken, sonuçlar yüzme suyunun oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kullanılıyor. Bakanlık, vatandaşların yüzme alanlarına ilişkin güncel bilgilere "Yüzme Suyu Takip Sistemi" üzerinden ulaşabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar uyarıyor "Uyarılara dikkat edin"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yüzme suyu analiz sonuçlarının uygun olmadığı durumlarda yüzme alanlarının kapatılabildiğini ve "Denize Girilmez", "Denize Girmek Yasaktır" veya "Yüzme Alanı Kapalıdır" şeklindeki uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Özellikle çocukların ebeveynlerinin gözetiminde denize girmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, İstanbul, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yeşilköy sahilinde kirlilik alarmı - Son Dakika

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