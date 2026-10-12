Yeşilyurt Belediyesi 8 mahallede 23 etaplık imar uygulamasını tamamladı - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi 8 mahallede 23 etaplık imar uygulamasını tamamladı

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Yeşilyurt Belediyesi 8 mahallede 23 etaplık imar uygulamasını tamamladı
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Yeşilyurt Belediyesi, Mollakasım, Topsöğüt, Dilek, Hıroğlu, Gedik, Bostanbaşı, Tecde ve Çilesiz mahallelerinde 23 etaplık imar uygulamasını tamamladı. 13 mahallede bin 84 hektarlık alanı kapsayan 34 etaplık çalışmanın 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediyesince 8 mahallede 23 etaplık imar uygulaması tamamlanırken, 13 mahallede toplam bin 84 hektarlık alanı kapsayan 34 etaplık çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Mollakasım, Topsöğüt, Dilek, Hıroğlu, Gedik, Bostanbaşı, Tecde ve Çilesiz mahallelerinde imar uygulamaları tamamlandı.

Dilek, Gedik, Tecde, Karakavak, Topsöğüt, Yeşiltepe, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Kaynarca, Yakınca, Koyunoğlu, Mollakasım ve Yaka mahallelerinde devam eden 34 etaplık çalışmanın 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin imar sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini belirterek, çalışmalarla planlı ve düzenli kentleşmeyi sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Geçit, devam eden imar uygulamalarını 2027 yılında tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: İHA
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