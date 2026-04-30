Yeşilyurt\'ta 7. taziye evi Tecde Mahallesi\'ne yapılıyor

Yeşilyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçeye yeni bir taziye evi daha kazandırıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile hayırsever iş insanı Ramazan Kurt arasında imzalanan protokolle, ilçenin 7. Taziye Evi Tecde Mahallesi'nde inşa edilecek. Modern ve konforlu yapısıyla dikkat çekecek olan Taziye Evi, vatandaşların taziyelerini daha uygun ve rahat bir ortamda gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen imza töreninde bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile hayırsever iş insanı Ramazan Kurt, Tecde Mahallesi'nde yapılacak Taziye Evinin protokolünü resmiyete kavuşturdu.

"Örnek ve çok değerli hizmetler"

İmza törenine katılan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün gerçekten çok hayırlı ve güzel bir imzaya tanıklık ettik. İlçemize kazandırılan taziye evlerinden birinin mahallemizde inşa edilecek olması bizleri son derece mutlu etti. Hayırseverlerimize de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. İş insanlarımızın bu konudaki gayretlerini görüyor, yaptıkları bu anlamlı hizmetlerle hayır duaları aldıklarına şahit oluyoruz. Bu durum bizleri ayrıca gururlandırıyor. Taziye evleri konusunda aslında geç kalınmış bir ihtiyacı bugün hızla karşılıyoruz. Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde ilçemizin farklı noktalarına kazandırılan taziye evleri, örnek ve çok değerli hizmetlerdir. İlçemizin sosyal yapısının güçlenmesi ve kalkınması adına önemli yatırımlardır. Bu vesileyle başta belediyemiz olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sayın başkanımıza teşekkürler"

Hayırsever iş insanı Ramazan Kurt ise, "Hadis-i şerifte de belirtildiği gibi, hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Bu anlamlı hizmeti gerçekleştirmemize vesile olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Modern taziye evleri kazandırmak için kararlı adımlar atıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise konuşmasında, hayırsever iş insanı Ramazan Kurt'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek,"İlçemizin 7. taziye evini Tecde Mahallemizde vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımızla birlikte, şehrimizin dört bir tarafına modern taziye evleri kazandırmak için kararlı adımlar atıyoruz. Bu süreçte hayırseverlerimizin çok büyük destekleri var" şeklinde konuştu.

"15 taziye evi kazandıracağız"

Başkan Geçit, Yeşilyurt'ta toplam 15 taziye evi inşa etmeyi planladıklarını, bugüne kadar Çilesiz Mahallesi Mahmut Boynukara Taziye Evi ile Karakavak Mahallesi Diyarbakırlılar Taziye Evini hizmete sunduklarını hatırlatırken, Özalper Mahallesinde hayırsever iş insanı Mustafa Kırteke ile Topsöğüt Mahallesinde hayırsever Mehmet Güngör tarafından yaptırılan Taziye Evlerinin ise Kurban Bayramı'ndan sonra hizmete açacaklarının müjdesini verdi.

Tecde Mahallesinde inşa edilecek 7.Taziye Evinin Tecde mahallesinin modern gelişimine katkı sunacak önemli bir yatırım olacağını dile getiren Başkan Geçit, "Şehrimizin önemli iş insanlarından, Miram Otomotiv'in sahibi Ramazan Kurt'un öncülüğünde Tecde Mahallemize kazandırılacak taziye evinin protokolünü imzaladık. İlçemizin nüfus bakımından en kalabalık mahallelerinden olan Tecdemizin her yönden gelişimi bizim için önemlidir. Taziye evimiz şehrimize, ilçemize ve Tecde Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylesine anlamlı bir hayra vesile olan Ramazan Kurt'a, bu hayır seferberliğinde bizleri kendisiyle buluşturan 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürümüz Sayın Remzi Yaşar'a ve imza törenine katılan Muhtarımız Ali Yiğit'de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA