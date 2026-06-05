Yığılca'da Ayı Kardeşlere Seslendiler - Son Dakika
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Yığılca'da Ayı Kardeşlere Seslendiler

Yığılca\'da Ayı Kardeşlere Seslendiler
05.06.2026 14:21
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Düzce'de iki kardeş, yolda anne ayı ve yavrularıyla karşılaşarak onlara seslendiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde gezintiye çıkan 2 kardeş, yolda anne ayı ve yavruları ile karşılaştı. İki şahıs araçlarında ilerlerken anne ayı ve yavrularına seslendiler. Ayı ve yavrular sesleri duyunca ayağa kalkarak tepki verdiler ve daha sonra ormanlık alanda kayboldular.

Yığılca ilçesi Geriş köyünde yaşanan olayda Muhammet ve Ramazan Özçelik kardeşler, gezintiye çıktıkları sırada yolda anne ayı ile iki yavrusunu gördüler. Şahıslardan biri ayı kardeş diye' seslendi. Diğer ise 'Korkma devam et' dedi ve gülüşmeler başladı. Daha sonra şahıslar 'Yavrularını da al diyerek' ayıya tekrar seslendiler.

Ayılar ise kendilerine seslenen vatandaşları fark ederek ayağa kalktılar ve hızla ormanlık alanda kayboldular.

Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, vatandaşların ayılarla sohbeti gülümsetti yorumları geldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yığılca'da Ayı Kardeşlere Seslendiler - Son Dakika

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