Yiğren Yeni Kayalı Köyü\'nde Çocuk Parkı Açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Yiğren Yeni Kayalı köyünde yapımı tamamlanan çocuk parkı düzenlenen programla hizmete açıldı.

Köy çocuklarının güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanı olarak hazırlanan park, köy halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Yiğren Yeni Kayalı Köyü Muhtarı Muhammed Dağdelen, parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çocuklarımızın yüzünü güldüren bu güzel hizmetin köyümüze kazandırılmasında katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Parkımızın köyümüze ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri de çocukların güvenli bir oyun alanına kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni parkın köyde sosyal yaşama katkı sağlayacağını belirtti.