Yılanın Sincabı Avladığı Anlar Kamerada

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kocabaş yılanın sincabı avladığı anlar kameraya yansıdı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Yiğitler köyünde doğada nadir görülen anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köy kırsalında görüntülenen kocabaşlı yılanın bir sincabı avladığı anlar, vatandaş Özkan Kanılmaz tarafından kayıt altına alındı. Doğal yaşam alanında gerçekleşen olayda, yılanın sincabı etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü. Görüntüler dikkat çekerken, bölgedeki yaban hayatının zenginliği de bir kez daha gözler önüne serildi. - TUNCELİ