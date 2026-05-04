Yıldırımın minaresini yıktığı cami havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırımın minaresini yıktığı cami havadan görüntülendi

Yıldırımın minaresini yıktığı cami havadan görüntülendi
04.05.2026 11:15  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da dün akşam yıldırımın isabet etmesi sonucu yıkılan minarenin enkazını kaldırma çalışmaları başladı.

Elazığ'da dün akşam yıldırımın isabet etmesi sonucu yıkılan minarenin enkazını kaldırma çalışmaları başladı. Yıldırımın bıraktığı hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Sürsürü Mahallesi'nde yaşandı. Kenti etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü yağışından ardından, saat 20.25 sıralarında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet etmesi sonucu minare yıkılırken, caminin etrafında kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yıldırımın isabet ettiği camide enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken, yıkılan minare ve cami, dronla görüntülendi.

"Çok şükür büyük bir faciadan kurtulduk"

Yaşanan olay hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sürsürü Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, "Dün akşam namazı ile yatsı namazı arasında şiddetli bir yağmurun yağması ve yıldırımın minareye isabet etmesi sonucunda minaremiz yıkıldı. Çok şükür o esnada kimsenin burada olmaması, taziye evinin kullanılmaması ve vatandaşların oradan geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu. Elazığ valimiz ve belediye başkanımız hemen olayın ardından gelerek inceleme yaptı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda camimiz eski haline gelecektir. Yatsı namazı esnasında olsaydı veya taziye olmaması büyük bir faciayı engelledi. Zaten caminin minaresi, taziye evinin tam yanında kalıyor. Çok şükür büyük bir faciadan kurtulduk. Özellikle minarede hasar var ama taziye evinin ön tarafı ve caminin belli kısımlarında da hasar var" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yıldırımın minaresini yıktığı cami havadan görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Fenerbahçe’den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü Fenerbahçe'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü
Taraftara hareket yapan Edson Alvarez’den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

11:55
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu Görenler şaştı kaldı
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı
11:47
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 12:31:41. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldırımın minaresini yıktığı cami havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.