Yozgat Millet Bahçesi\'ne Yoğun İlgi

31.05.2026 10:43
Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Millet Bahçesi, hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Millet Bahçesi, hafta sonu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Manzara izlemek ve aileleriyle vakit geçirmek için bölgeye gelen çok sayıda ziyaretçi, araç yoğunluğuna neden oldu.

Özellikle akşam saatlerinde artan ziyaretçi sayısıyla birlikte Millet Bahçesi çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler otopark alanlarında ve çıkış noktalarında ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Ziyaretçiler ise bir yandan manzaranın tadını çıkarıp bolca fotoğraf çektirdi.

"Herkesin burayı gelip görmesini isterim"

Ziyaretçilerden Murat Aktaş İstanbul'dan memleketine geldiğini söyledi. Aktaş, "Gezmeye geldim. Buralar çok güzel. Herkese tavsiye ederim, gelip görmelerini isterim. Burada Millet Bahçemiz var. Manzaramız çok güzel. Lavanta Adamız var. Feribot turları başlamış, memleketimiz çok güzel" dedi.

"Burası Yozgat'ın Paris'i olmuş"

Sude Günaydın "Bursa'da yaşıyorum, Kırşehir'de okuyorum. Buraya annemle babamın memleketi olduğu için ziyarete geldim. Geziyoruz, eğleniyoruz. Barajımız var, Lavanta Adamız, Millet Bahçemiz var. Millet Bahçemizde fotoğraf çekiyoruz. Büyüklerimizi ziyaret edip hem büyüklerimizle geziyoruz hem de büyüklerimizle eğlenerek fotoğraf çektiriyoruz. Bu bayram kalabalık ve çok güzel geçti. Burası çok güzel ve gelişmiş, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yozgat'ın Paris'i olmuş" ifadelerini kullandı.

"Muazzam bir yer, bu kadar beklemiyordum"

Efkan Karaduran ise "Ankara'dan geliyorum. Aydıncık ilçesine damadım, buraya ilk defa geliyorum. Muazzam bir yer, bu kadar beklemiyordum. Güzel kalabalık var. Kesin gelip görmeniz gereken yerlerden birisi. Yakınlardaysanız kesinlikle uğrayın, uzaksanız da uğrayın. Çok ayrı bir yer. Paris'ten daha iyidir. Havası, oksijeni mükemmel. Gelip görün, görmeye değer" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Çekerek, Yozgat, Ulaşım, Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

