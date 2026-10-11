Yozgat Saraykent'te Hasanoğlan üzümü hasadı 1 hafta sonra tamamen bitecek - Son Dakika
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Yozgat Saraykent'te Hasanoğlan üzümü hasadı 1 hafta sonra tamamen bitecek

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Yozgat Saraykent\'te Hasanoğlan üzümü hasadı 1 hafta sonra tamamen bitecek
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Yozgat Saraykent'te Hasanoğlan üzümlerinin hasadı sürüyor; üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Üretici Mahmut Cengizer, hasadın yaklaşık bir hafta sonra tamamen biteceğini ve üretimin aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde bahar aylarında başlayan bağ mesaisi, sonbaharın gelişiyle birlikte yerini bereketli bir hasat ve pekmez yapım telaşına bıraktı. Bölgeye özgü 'Hasanoğlan' çeşidi üzümler, geleneksel yöntemlerle işlenerek sofralara ulaştırılıyor.

Geleneksel yöntemlerin birebir uygulandığı bağ bozumunda, bağdan özenle toplanan üzümler üzerine pekmez toprağı konulmasının ardından çizmeler giyilerek ezilip suyu çıkarılıyor. Elde edilen üzüm şırası, geleneksel tandırların üzerine kurulan dev kazanlarda saatlerce kaynatılarak katkısız ve doğal pekmeze dönüştürülüyor. Yoğun emekle hazırlanan pekmezler, hem üreticilerin kışlık ihtiyacını karşılıyor hem de bölge ekonomisine canlılık katıyor.

Saraykent'te uzun yıllardır bağcılıkla uğraşan Mahmut Cengizer, ilkbahardan itibaren büyük bir emekle baktıkları bağlarda hasat döneminin sonuna geldiklerini belirtti. Bağ bozumu sürecini anlatan Cengizer, üretimin hem aile bütçelerine katkı sağladığını hem de geleneksel lezzetleri yaşatmalarına vesile olduğunu ifade etti.

"1 hafta sonra hasat sona erecek"

Baharda başlayan çalışmaların Ekim ayına kadar aralıksız sürdüğünü dile getiren Cengizer, "Şimdi artık üzüm toplama zamanımız geldi. Ürünlerimizin bir kısmını sattık, kalan fazlasını ise pekmez yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışarak bütçemize katkıda bulunuyoruz. Bu işle uğraşmak mükemmel bir duygu; emeğimizin karşılığı az da olsa çıkıyor. Artık kışa döndük, yavaş yavaş bağlar sararıyor. Hasadımızın sona ermesine az kaldı, yaklaşık bir hafta sonra tamamen bitecek. Bir miktar ürünü bıraktık, bir hafta sonra tekrar toplayacağız" dedi.

"Hasanoğlan üzümünün kabuğu ince, pekmezi lezzetli"

Yörede yetiştirilen üzüm türünün özelliklerine değinen Cengizer, "Üzüm bağdan soframıza doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Bağdan topladığımız üzümlerin önce suyunu sıkıyoruz. Ardından tandırın üzerindeki kazanlara gelerek pekmez halini alıyor. Bizim üzümlerimiz 'Hasanoğlan' adıyla biliniyor. Kahramanmaraş'ın meşhur 'kabarcık' üzümüne benzer ancak bizim üzümümüzün kabuğu ondan biraz daha incedir. Üzümümüz güzeldir, pekmezi de bir o kadar lezzetli olur. Yiyenlere afiyet şeker olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
HasanoğlanSaraykentEkonomiYozgatYaşamÇevreSon Dakika

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