Yozgat'ta Perseid Meteor Yağmuru Keyfi

Yozgat'ta Akdağmadeni ilçesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu manzarası görsel şölen sundu.

Uzay taşlarının Dünya atmosferi ile en yoğun kesiştiği 12 Ağustos gecesi gökyüzü adeta görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanından izlenen gökyüzü manzarası Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan Nalbant geçidinde de eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. 2 bin 100 rakımda bulunan geçit, Samanyolu'nun güzelliklerini ve meteor yağmurlarını gözlemleme imkanı sundu.

Işık kirliliğinden uzak doğa harikası ortam gökyüzü gözlemcilerine de keyifli anlar yaşattı.