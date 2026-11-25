Yozgat'ta 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Deniz kıyısı bulunmayan kentte, baraj, göl ve göletlerde sürdürülen su ürünleri yetiştiriciliği çalışmaları ile haftada en az iki kez balık tüketilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Program, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlendi. Etkinlik, Yozgat Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Nermin Çetin'in 'Su Ürünleri Tanıtımı ve Balık Tüketiminin Önemi' başlıklı sunumuyla başladı. Sunumun ardından öğrencilerle sohbet eden kurum personeli, soruları yanıtladı. Programa katılan protokol üyelerine ve öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

"İlimizdeki tesislerde yıllık ortalama 550 ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır"

Program sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Yozgat Tarım Orman Müdürü Ömer Şentürk, ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu, zengin iç sulara ve güçlü bir su ürünleri yetiştiriciliği altyapısına sahip bulunduğunu belirtti. Şentürk, "İlimiz sınırları dahilinde Öncelikli olarak sulama ve enerji amaçlı yapılmış su ürünleri yetiştiriciliği de yapılan 35 adet göl, gölet ve baraj bulunmaktadır. İlimizdeki baraj, göl ve göletlerde DSİ ve Tarım Orman Bakanlığı'mızdan izinli su ürünleri yetiştiriciliği yapan 20 adet tesisimiz bulunmaktadır. Bu tesislerin kurulu kapasitesi 3 bin 200 ton olup tesislerimizde yıllık ortalama 550 ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu doğal zenginliğe rağmen kişi başına düşen yıllık balık tüketimimiz henüz arzu edilen seviyelerde değildir. Oysaki balık içerdiği yüksek kaliteli protein, omega 3 yağ asitleri, vitamin ve minerallerle insan sağlığı için eşsiz bir besin kaynağıdır. Başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere beyin gelişiminden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine kadar pek çok alanda hayati faydaları bulunmaktadır" dedi.

"Mevsiminde haftada en az 2 kez balık tüketimi alışkanlığı kazandırılmalı"

Balığın sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Şentürk, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için bunun önemine dikkat çekti. Şentürk, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimleri için mevsiminde haftada en az 2 kez balık tüketimi alışkanlığının kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda her yıl ülkemizde ve dünyada 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü olarak kutlanılmaktadır. Günün önemine binaen tüm ilçelerimizde bugün Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri dolayısıyla öğrencilerimize bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Merkez Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda yaklaşık 300 öğrencimize su ürünleri tüketimi konusunda bilgilendirme ve akabinde de balık ekmek ve hediye ikramı yapılmıştır. Amacımız çocuklarımıza balık yeme alışkanlığını kazandırmaktır" diye konuştu.