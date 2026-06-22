Yüksekova\'da Çiftçilere Brusella Taraması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçilere yönelik sağlık taraması gerçekleştirilerek, hayvandan insana bulaşabilen Brusella hastalığı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerdeki üreticilere destek olmak amacıyla ortak bir çalışma başlattı. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde yürütülen faaliyetler kapsamında ekipler, ilçeye bağlı Kazan ve Bağdaş köylerini ziyaret etti. Kazan ve Bağdaş köylerinde bir araya gelinen çiftçilere, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından genel sağlık taraması yapıldı.

Sağlık taramasının yanı sıra, özellikle hayvancılıkla uğraşan bölge halkı için büyük risk oluşturan zoonotik (hayvandan insana geçen) hastalıklara karşı eğitim çalışması düzenlendi. Uzmanlar, enfekte hayvanların süt ve süt ürünleri ile temas yoluyla bulaşabilen Brusella hastalığı hakkında çiftçilere koruyucu önlemleri, hastalığın belirtilerini ve güvenli hayvancılık uygulamalarını anlattı.

Yetkililer, bölgedeki çiftçilerin sağlığını korumak, üretim kalitesini artırmak ve kırsalda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini bildirdi. - HAKKARİ