Yüksekova'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Yüksekova\'da Karla Mücadele Devam Ediyor
28.06.2026 13:31
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Yüksekova'da temmuzda karla mücadele ekipleri, 6 metreyi bulan kar kalınlığıyla yol açma çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde temmuz ayına sayılı günler kalmasına rağmen karla mücadele ekiplerinin zorlu coğrafyadaki yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Dağları'nda yer alan Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Çetin kış şartlarının geride kaldığı bugünlerde bölgede kıştan kalma görüntüler sahne oluyor.

"Kar kalınlığı 6 metreyi buluyor"

Batı illerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde, Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. İş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kardan tüneller açarak ilerleyişini sürdürüyor. Kepçenin yetersiz kaldığı ve kar tabakasının sertleştiği alanlarda ise devreye ekskavatörler giriyor.

"Çığ tehlikesine rağmen gece gündüz mesai"

Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler, vatandaşların ve yaylacıların mağdur olmaması için çalışmalarına 7/24 esasıyla devam ediyor.

Yetkililer, bölgedeki kar hacminin oldukça yüksek olduğunu belirterek, Yüksekova'nın birçok noktasında yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonlarına kadar devam edeceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yüksekova'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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