Yüksekova'da Piknik Kirliliği Tepki Çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte piknik alanlarına akın eden vatandaşların doğaya bıraktığı atıklar kirliliğe neden oldu.

İlçe merkezine uzak noktada bulunan ve doğal güzellikleriyle bilinen Nehil Sazlığı ve çevresi, baharın gelişiyle birlikte çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen alanda piknik yapan bazı vatandaşların atıklarını bırakması ise tepki çekti. Hafta sonu yoğunluğun yaşandığı bölgede cam ve plastik şişeler, ambalaj atıkları ile yiyecek kalıntılarının yeşil alanlara yayıldığı gözlendi. Doğal dokunun bozulmasından endişe duyan çevre sakinleri, kirliliğe yol açan görüntülere tepki göstererek, yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ali Yiğit adlı vatandaş, doğal alanların korunması gerektiğini vurgulayarak, "Doğanın sunduğu bu eşsiz güzelliklerden faydalanırken aynı zamanda onu korumak hepimizin görevi. Lütfen piknik faaliyetlerinizi tamamladıktan sonra çöplerinizi toplayarak en yakın çöp konteynerine ulaştırın. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için duyarlı olmalıyız. Özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısı sonrası benzer manzaraların yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını ve vatandaşların daha bilinçli hareket etmesini bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ