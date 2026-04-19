Yüksekova'da istinat duvarı çöktü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da istinat duvarı çöktü

Yüksekova\'da istinat duvarı çöktü
19.04.2026 20:40  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, karların erimesiyle birlikte derenin debisini yükseltti ve istinat duvarının çökmesine neden oldu. Mahalle sakinleri, çevredeki binalara yönelik tehlikenin artması üzerine yetkililere bildirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli sağanak ve karların erimesi sonucu debisi yükselen derenin kenarındaki istinat duvarı çöktü.

Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar, günlük yaşamı ve altyapıyı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hızlanan kar erimesi, dere yataklarındaki su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Yeşildere Mahallesi'nden geçen dere yatağını koruyan istinat duvarı, artan su basıncına dayanamayarak çöktü. Çökme sonrası çevredeki binalar için risk oluşması üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle bölgede enkazı kaldırmak ve suyun akış yönünü binalardan uzaklaştırmak için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Yeşildere Mahallesi Muhtarı Lokman Dereli, "Mahallemizden geçen dere yatağı, son günlerdeki aşırı yağışlar ve eriyen kar sularıyla birlikte kontrol edilemez bir seviyeye ulaştı. İstinat duvarının çökmesi çevre binalar için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Devletimizin ilgili birimleri anında müdahale ederek güvenlik önlemlerini aldı. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır" dedi.

Muhtar Dereli, yağışlar dinene kadar vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Güvenlik, Hakkari, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yüksekova'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 21:03:40. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.