Yurtta Hava Durumu: Yağışlı ve Sıcak - Son Dakika
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Yurtta Hava Durumu: Yağışlı ve Sıcak

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Kuzey ve doğu kesimlerde sağanak, diğer yerlerde açık; sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yurtta Hava Durumu: Yağışlı ve Sıcak - Son Dakika

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