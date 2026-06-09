Zeytin Atıkları Akıllı Hidrojele Dönüşüyor - Son Dakika
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Zeytin Atıkları Akıllı Hidrojele Dönüşüyor

Zeytin Atıkları Akıllı Hidrojele Dönüşüyor
09.06.2026 10:37
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BTÜ'de zeytin budama atıkları, su tutan akıllı hidrojele dönüştürülerek kuraklıkla mücadele ediliyor.

BTÜ'de geliştirilen proje ile zeytin budama atıkları, suyu tutan ve gübreyi kontrollü salan "akıllı hidrojel"e dönüştürülüyor. Çalışma, kuraklıkla mücadelede hem çevreye hem de çiftçiye katkı sunmayı hedefliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde yürütülen proje, Bursa'nın zeytinliklerinden çıkan atıkları tarımda kullanılabilecek yeni bir ürüne dönüştürüyor. Proje ile zeytin budama sonrası ortaya çıkan dallar, "akıllı hidrojel" adı verilen ve toprağın suyu daha iyi tutmasını sağlayan özel bir malzemeye çevriliyor. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sevgi Kemeç Aslan'ın yürütücülüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Derya Ünlü'nün danışmanlığını yaptığı çalışma, hem atıkları değerlendirmeyi hem de kuraklıkla mücadeleye katkı sunmayı amaçlıyor.

Atıklar değere dönüşüyor

Proje kapsamında, her yıl zeytin üretimi sonrası ortaya çıkan ve çoğu zaman yakılan ya da çöpe giden dallar geri kazanılıyor. Bu dallardan elde edilen özel lifler, ileri teknolojiyle işlenerek su tutma özelliği yüksek hidrojel malzemelere dönüştürülüyor. Bu sayede toprak, suyu daha uzun süre muhafaza edebiliyor.

Kuraklık şartlarında dahi bitkiler sağlıklı büyüyecek

Geliştirilecek bu akıllı malzemenin, sadece suyu tutmakla kalmayacağını aynı zamanda bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin toprağa kontrollü şekilde verilmesini de sağlayacağını dile getiren Proje Yürütücüsü Sevgi Kemeç Aslan, "Böylece hem su israfını azaltacağız hem de gübreyi daha verimli kullanacağız. Geliştireceğimiz sistem sayesinde kuraklık şartlarında bile bitkiler daha sağlıklı büyüyebilecek" dedi.

Çiftçinin maliyetleri düşecek

Çalışma, tarımsal atıkların yeniden değerlendirilmesiyle doğaya katkı sağlarken, çiftçilerin maliyetlerini düşürmeye de yardımcı olmayı hedefliyor. Aynı zamanda iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek bir çözüm sunuyor. Projeden elde edilecek sonuçların, önümüzdeki dönemde tarımda daha yaygın kullanılması ve özellikle kurak bölgelerde üretime destek olması bekleniyor.

Rektör Çağlar'dan tebrik

Üniversite bünyesinde geliştirilen bu tür yenilikçi çalışmaların hem bilimsel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Zeytin gibi köklü bir tarım değerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Zeytin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zeytin Atıkları Akıllı Hidrojele Dönüşüyor - Son Dakika

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