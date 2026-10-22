Zonguldak Alaplı-Ormanlı yolunda istinat duvarı çatladı, yıkılma tehlikesi var - Son Dakika
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Zonguldak Alaplı-Ormanlı yolunda istinat duvarı çatladı, yıkılma tehlikesi var

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Zonguldak Alaplı-Ormanlı yolunda istinat duvarı çatladı, yıkılma tehlikesi var
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Zonguldak'ta aşırı yağışların ardından Alaplı-Ormanlı kara yolundaki istinat duvarında çatlak ve hasar oluştu, kesimlerde heyelan ve çökme başladı. Yıkılma tehlikesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istenirken Karayolları ekiplerinin inceleme ve onarım yapması bekleniyor.

Zonguldak'ta etkili olan aşırı yağışların ardından Alaplı-Ormanlı kara yolunun Büyük Tekke köyü mevkisinde bulunan istinat duvarında çatlaklar ve hasar oluştu. Yolun bazı bölümlerinde heyelan ve çökmelerin başlaması, sürücüler açısından tehlike oluşturuyor.

Yağışların ardından istinat duvarında büyük çatlaklar oluşurken, bazı bölümlerinde parçalanmalar görüldü. Duvarın bulunduğu yol kesiminde ise toprak kayması ve çökmelerin başladığı gözlendi.

İstinat duvarında yıkılma tehlikesi

Duvarın mevcut durumunun olası yeni yağışlarla birlikte daha büyük bir tehlikeye dönüşmesinden endişe ediliyor. Özellikle ağır tonajlı araçların da kullandığı kara yolunda sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Bölgede meydana gelen hasarın büyümeden giderilmesi için Karayolları ekiplerinin inceleme ve onarım çalışması yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Alaplı-Ormanlı yolunda istinat duvarı çatladı, yıkılma tehlikesi var - Son Dakika
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