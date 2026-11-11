Zonguldak Çaycuma\'da sürücü iki yaban domuzunu cep telefonuyla kaydetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi karayolunda iki yaban domuzu görüntülendi.

Karayolundan geçmeye çalışan iki yaban domuzunun yönlerini şaşırmış gibi sağa sola hareket ettiği görüldü. Seyir halindeki araç sürücüsü, aniden karşısına çıkan domuzları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Sürücü, ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, iki yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.