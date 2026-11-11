Zonguldak Çaycuma\'da sürücü iki yaban domuzunu cep telefonuyla kaydetti

Zonguldak Çaycuma'da sürücü iki yaban domuzunu cep telefonuyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Çaycuma'da Perşembe beldesi karayoluna çıkan iki yaban domuzu, seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, aniden karşısına çıkan domuzları görünce şaşkınlık yaşarken hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi karayolunda iki yaban domuzu görüntülendi.
Karayolundan geçmeye çalışan iki yaban domuzunun yönlerini şaşırmış gibi sağa sola hareket ettiği görüldü. Seyir halindeki araç sürücüsü, aniden karşısına çıkan domuzları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Sürücü, ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, iki yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?