Zonguldak Çaycuma-Perşembe yolunda başıboş hayvanlar yeniden kaza riski oluşturuyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesi arasındaki kara yolunda başıboş hayvanların yola çıkması sürücüler için tehlike oluşturuyor. Bölgede 17 gün önce yaklaşık 700 metre mesafedeki bir noktada yola çıkan hayvana 3 aracın çarptığı kazada 6 kişi yaralanmıştı.

Çaycuma-Perşembe kara yolunda başıboş hayvanların yeniden yol üzerinde dolaştığı görüldü. Hayvanlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken adeta kazalara da davetiye çıkarıyor.

Aynı güzergahta yaklaşık 17 gün önce, hayvanların görüntülendiği noktaya yaklaşık 700 metre mesafede yola çıkan bir hayvan nedeniyle kaza meydana gelmişti. Üç aracın hayvana çarptığı kazada 6 kişi yaralanmıştı.

Aradan kısa süre geçmesine rağmen hayvanların yeniden karayoluna çıkması bölgedeki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Sürücüler açısından can ve mal güvenliği riski oluşturan duruma karşı gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.