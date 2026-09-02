Zonguldak Çaycuma-Perşembe yolunda başıboş hayvanlar yeniden kaza riski oluşturuyor - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma-Perşembe yolunda başıboş hayvanlar yeniden kaza riski oluşturuyor

Zonguldak Çaycuma-Perşembe yolunda başıboş hayvanlar yeniden kaza riski oluşturuyor
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesi arasındaki kara yolunda başıboş hayvanlar yeniden yola çıkarak sürücüler için tehlike oluşturuyor. Aynı güzergahta 17 gün önce üç aracın çarptığı hayvan nedeniyle 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından önlem alınmaması bölgedeki riski artırıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesi arasındaki kara yolunda başıboş hayvanların yola çıkması sürücüler için tehlike oluşturuyor. Bölgede 17 gün önce yaklaşık 700 metre mesafedeki bir noktada yola çıkan hayvana 3 aracın çarptığı kazada 6 kişi yaralanmıştı.

Çaycuma-Perşembe kara yolunda başıboş hayvanların yeniden yol üzerinde dolaştığı görüldü. Hayvanlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken adeta kazalara da davetiye çıkarıyor.

Aynı güzergahta yaklaşık 17 gün önce, hayvanların görüntülendiği noktaya yaklaşık 700 metre mesafede yola çıkan bir hayvan nedeniyle kaza meydana gelmişti. Üç aracın hayvana çarptığı kazada 6 kişi yaralanmıştı.

Aradan kısa süre geçmesine rağmen hayvanların yeniden karayoluna çıkması bölgedeki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Sürücüler açısından can ve mal güvenliği riski oluşturan duruma karşı gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Zonguldak, Güvenlik, Çaycuma, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zonguldak Çaycuma-Perşembe yolunda başıboş hayvanlar yeniden kaza riski oluşturuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Çaycuma-Perşembe yolunda başıboş hayvanlar yeniden kaza riski oluşturuyor - Son Dakika
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