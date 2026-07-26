Zonguldak-Düzce Yolunda Heyelan

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Heyelan, sabah saatlerinde Alaplı-Akçakoca kara yolunun Kavukkavla mevkisinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun Akçakoca istikametine döküldü. Yola düşen taş ve toprak parçaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanırken, sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Karayolları ekiplerinin, heyelan nedeniyle yola dökülen toprak ve kaya parçalarını temizlemek üzere çalışma başlatması bekleniyor.