Zonguldak Limanı\'nda deniz ve kıyıda biriken atıklar kirliliği gözler önüne serdi

Zonguldak Limanı bölgesinde deniz yüzeyi ve kıyı kesimlerinde biriken atıklar çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Denizin taşıdığı pet şişeler, ağaç parçaları ve çeşitli evsel atıklar kıyı şeridinde birikti. Özellikle liman çevresinde yoğunlaşan atıklar vatandaşların dikkatini çekti.

Kıyıda oluşan görüntüler, deniz ve sahil alanlarının temiz tutulmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.