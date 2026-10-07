Zonguldak Limanı\'nda deniz ve kıyıda biriken atıklar kirliliği gözler önüne serdi

Zonguldak Limanı'nda deniz ve kıyıda biriken atıklar kirliliği gözler önüne serdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Limanı bölgesinde deniz yüzeyi ve kıyıda pet şişeler, ağaç parçaları ve evsel atıklar birikti; çevre kirliliği gözler önüne serildi. Liman çevresinde yoğunlaşan atıklar vatandaşların dikkatini çekti, görüntüler deniz ve sahil temizliğinin önemini gündeme getirdi.
Zonguldak Limanı bölgesinde deniz yüzeyi ve kıyı kesimlerinde biriken atıklar çevre kirliliğini gözler önüne serdi.
Denizin taşıdığı pet şişeler, ağaç parçaları ve çeşitli evsel atıklar kıyı şeridinde birikti. Özellikle liman çevresinde yoğunlaşan atıklar vatandaşların dikkatini çekti.
Kıyıda oluşan görüntüler, deniz ve sahil alanlarının temiz tutulmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.
Kaynak: İHA
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