Anız yangını kontrolden çıkıp ormana sıçradı - Son Dakika
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Anız yangını kontrolden çıkıp ormana sıçradı

Anız yangını kontrolden çıkıp ormana sıçradı
30.06.2026 15:44  Güncelleme: 15:55
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir fındık bahçesinde yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında yaklaşık 300 fındık ağacı ve 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçesinde yakılan anız ateşi rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak yangına neden oldu. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 fındık ağacı ile 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Gökhasan köyü Döşe Sırtları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaşın fındık bahçesinde temizlik yaptığı sırada yabani otları temizlemek için yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Alaplı ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar çevredeki vatandaşlar ve olay yerindeki bazı gazeteciler, yangının büyümesini önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulundu. Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 fındık ağacı ile 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, İtfaiye, Alaplı, Ormana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Anız yangını kontrolden çıkıp ormana sıçradı - Son Dakika

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