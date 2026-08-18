Zonguldak Belediyesi’nin çöp şantiyesi mahalleliyi çileden çıkarttı - Son Dakika
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Zonguldak Belediyesi’nin çöp şantiyesi mahalleliyi çileden çıkarttı

Zonguldak Belediyesi’nin çöp şantiyesi mahalleliyi çileden çıkarttı
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Zonguldak Birlik Mahallesi'ndeki atık toplama merkezinden yayılan koku, sinek, fare ve gece gürültüsü nedeniyle mahalle sakinleri tesis önünde toplanarak tesisin kaldırılmasını talep etti.

Zonguldak'ın Birlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ve Atık Toplama Merkezi'nden yayılan kötü koku, sinek ve fare istilası ile gece gürültüsü mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Tesis önünde toplanarak eylem yapan mahalleli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Valiliğe verdikleri dilekçelerin ardından tesisin bir an önce mahalleden kaldırılmasını talep etti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak merkeze bağlı Birlik Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait çöp toplama ve şantiye alanından kaynaklanan çevre kirliliği, mahalle sakinlerinin sabrını taşırdı.

Aşırı koku, sinek, farelerin çoğalması ve gece saatlerinde başlayan gürültü nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, şantiye önünde bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Valilik ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulunduklarını ifade eden mahalleli, sonuç alamamaları halinde basına ve sosyal medyaya yöneldiklerini kaydetti.

"Gece yarısı başlayan gürültü uyutmuyor, kokudan evimizin önünde oturamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Azize Kaba, yetkililere seslenerek yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Dilekçelerimizi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Valiliğe sunduk, evraklarımız kayıt altına alındı. Artık sesimizi duyurabilmek için son çare olarak basına ve sosyal mecralara başvurduk. Buradaki çöp kamyonlarının gürültüsünden, sineklerden ve gece yaşanan aksaklıklardan şikayetçiyiz. Gece saat 03.00'ten itibaren çalışmaya başlıyorlar; demir sesleri ve gürültüden sabah işe gidecek insanlar uyuyamıyor. Çöp kireçleme işlemleri mahalle ortasında yapıldığı için katlanılmaz bir koku yayılıyor. Sineklerden dolayı çocuklarımız kapının önünde oynayamıyor, evlerimizde oturamıyoruz; çocukları sürekli sinek ilacıyla korumaya çalışıyoruz. Şehir merkezinde, yerleşim yerinin ortasında çöp aktarma ve kireçleme alanı olmaz. Bu tesisin mahallemizden tamamen kaldırılmasını istiyoruz."

"Çöp suları asırlık ağaçları kuruttu "

Çevre tahribatına ve hijyen sorununa dikkat çeken bir diğer mahalle sakini Mustafa Güney ise 5-6 yıldır bu sorunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çöp kamyonları geldiğinde düzgün temizlenmiyor ve boşaltılmıyor. Aşırı derecede fare türedi; evlerimizin altı, etrafı fare kaynıyor. Kapımın önünde kamelya var ama oturmak imkansız, sinekler adeta insanı ısırıyor. Araçlar yol üstünde yıkandığı için yoldan geçen mahalleli ıslanıyor ve etraf hiç temizlenmiyor. Şehir merkezinde, insanların yaşadığı yerde çöp şantiyesi olur mu? Belediye alanı denilen yer temiz tutulur; etraf pislik içinde. Çevredeki asırlık ağaçlar bile sızan çöp suları yüzünden kurudu. Bizim belediyeden ve yetkililerden tek talebimiz, bu tesisin buradan bir an önce kaldırılmasıdır."

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zonguldak Belediyesi’nin çöp şantiyesi mahalleliyi çileden çıkarttı - Son Dakika

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