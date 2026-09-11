Zonguldak Tepebaşı'nda bozuk yollara İl Özel İdaresi el attı - Son Dakika
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Zonguldak Tepebaşı'nda bozuk yollara İl Özel İdaresi el attı

Zonguldak Tepebaşı\'nda bozuk yollara İl Özel İdaresi el attı
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Zonguldak'ta uzun süredir yol sorunlarıyla gündeme gelen Tepebaşı Mahallesi'nde bozuk yollara İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlama çalışması yapıldı. Belediyenin sorumluluk alanındaki mahallede yürütülen çalışmayla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Zonguldak'ta uzun süredir yol sorunlarıyla gündeme gelen Tepebaşı Mahallesi'nde, bozuk ve kullanıma elverişsiz durumdaki yollara İl Özel İdaresi tarafından müdahale edildi.

Mahalle sakinlerinin yaşadığı yol sıkıntısına kayıtsız kalmayan Zonguldak İl Özel İdaresi ekipleri, bozuk yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla birlikte mahallede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Zonguldak Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan mahallede uzun süredir çözüm bekleyen yol sorununa İl Özel İdaresi'nin sahip çıkması, Tepebaşı Mahallesi sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Çalışmaların ardından mahalle yolları daha kullanışlı bir hale gelirken, vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'a ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Zonguldak Tepebaşı'nda bozuk yollara İl Özel İdaresi el attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Tepebaşı'nda bozuk yollara İl Özel İdaresi el attı - Son Dakika
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