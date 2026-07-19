Zorkun Yaylası'nda Sevimli Sincap Görüntülendi - Son Dakika
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Zorkun Yaylası'nda Sevimli Sincap Görüntülendi

Zorkun Yaylası\'nda Sevimli Sincap Görüntülendi
19.07.2026 13:25
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Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda bir vatandaşın beslediği sincap, sevimliliğiyle dikkat çekti.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda bir vatandaşın eliyle beslediği sincap, sevimli tavırlarıyla ilgi odağı oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmaniye'nin serin havası, çam ormanları ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeken Zorkun Yaylası'nda kaydedilen görüntülerde, doğaya alışkın olduğu görülen bir sincap, kendisini beslemek isteyen vatandaşın yanına kadar geldi. Vatandaşın uzattığı yiyeceği korkmadan elinden alan sevimli sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yeniden ağaçlık alana gözden kayboldu. Yaz aylarında binlerce doğaseveri ağırlayan Zorkun Yaylası'nda kaydedilen bu anlar, insan ile doğanın uyumunu yansıtan görüntüler olarak beğeni topladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Osmaniye, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zorkun Yaylası'nda Sevimli Sincap Görüntülendi - Son Dakika

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