Diyanet'in Ağrı'daki saha buluşmasında 81 ilde ziyaret yapılacağı belirtildi - Son Dakika
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Diyanet'in Ağrı'daki saha buluşmasında 81 ilde ziyaret yapılacağı belirtildi

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Diyanet\'in Ağrı\'daki saha buluşmasında 81 ilde ziyaret yapılacağı belirtildi
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Diyanet İşleri Başkanlığının “Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim” programı kapsamında Ağrı'da din görevlilerine konferans düzenlendi. Program kapsamında 81 ilde yapılacak saha ziyaretleriyle merkez-taşra bağı güçlendirilecek, personelin talep ve sorunları dinlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim” programı kapsamında Ağrı’da din görevlilerine yönelik konferans gerçekleştirildi.Selçuklu Konferans Salonu’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, merkez ve taşra teşkilatı arasındaki bağın güçlendirilmesinin hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını belirterek görev ve sorumlulukların ortak bir bilinçle yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. İl Müftüsü İlhan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet'in Ağrı'daki saha buluşmasında 81 ilde ziyaret yapılacağı belirtildiDiyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Başkanlığın teşkilat yapısı, hizmet birimleri ile bu birimlerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdikten sonra konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Diyanet İşleri Başkanlığının misyonu, toplumu sahih dinî bilgiyle aydınlatmak; vizyonu ise dinî konularda güvenilen ve referans alınan bir kurum olarak insanlığın barışına, toplumsal huzur ve kardeşliğin güçlenmesine katkı sağlamaktır. Bu misyonu hayata geçiren ve kurumumuzu temsil eden bizleriz. Duruşumuz, davranışlarımız ve çalışmalarımız kurumumuza duyulan güveni doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hepimiz görev ve sorumluluklarımızı aynı bilinç ve gayretle yerine getirmeliyiz.Diyanet'in Ağrı'daki saha buluşmasında 81 ilde ziyaret yapılacağı belirtildi81 ilde gerçekleştirilecek saha ziyaretleriyle merkez ve taşra teşkilatı arasındaki bağ güçlendirilecek, personelin talep ve sorunları dinlenecektir. Unutmayalım ki hepimiz aynı misyonun mensuplarıyız ve kurumumuzun başarısı hepimizin gayretine bağlıdır.”Diyanet'in Ağrı'daki saha buluşmasında 81 ilde ziyaret yapılacağı belirtildiProgramlar Daire Başkanı Kadri Taha Dalmış da Başkanlığın bütçesi ve kaynakların kullanımına ilişkin sunum yaptı.Konferansın ardından heyet, Ağrı İl Müftülüğünde ilçe müftüleriyle istişare ve gelişim toplantısı gerçekleştirdi. Program kapsamında Bölge Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret eden heyet, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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