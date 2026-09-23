Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak'ta TIR yoğunluğu tedbirlerini gece denetledi - Son Dakika
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Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak'ta TIR yoğunluğu tedbirlerini gece denetledi

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Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak\'ta TIR yoğunluğu tedbirlerini gece denetledi
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Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından gece saatlerinde ziyaret edildi. Ayvat, TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik tedbirleri inceledi, gümrük personeli ve kolluk görevlileriyle görüşüp bilgi aldı ve başarılar diledi.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı’nı ziyaret ederek burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak'ta TIR yoğunluğu tedbirlerini gece denetledi

Gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimde, TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak'ta TIR yoğunluğu tedbirlerini gece denetledi

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı’nda görev yapan gümrük personeli ile kolluk görevlilerini de ziyaret eden Kaymakam Ayvat, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak'ta TIR yoğunluğu tedbirlerini gece denetledi

Ayvat, yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin düzenli şekilde sürdürülmesi için görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak'ta TIR yoğunluğu tedbirlerini gece denetledi - Son Dakika
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