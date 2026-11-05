Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, öğrenci pansiyonunda yemekte gençlerle buluştu - Son Dakika
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Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, öğrenci pansiyonunda yemekte gençlerle buluştu

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Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, öğrenci pansiyonunda yemekte gençlerle buluştu
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Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, protokol üyeleriyle Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nu ziyaret ederek öğrencilerle akşam yemeği yedi. Ayvat, incelemelerin ardından başarılı öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Sayın Mustafa Ayvat, beraberindeki Garnizon Komutanımız, Adalet Komisyonu Başkanımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimizle birlikte Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu’nu ziyaret etti.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, öğrenci pansiyonunda yemekte gençlerle buluştu

Pansiyonda düzenlenen akşam yemeğinde öğrencilerimizle aynı sofrayı paylaşan Kaymakamımız ve ilçe protokolümüz, yemek sonrasında gençlerimizle ve pansiyonlu okullarımızın müdürleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, öğrenci pansiyonunda yemekte gençlerle buluştu

Öğrencilerimizin eğitim durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakamımız, devletimizin her zaman gençlerimizin yanında olduğunu vurgulayarak öğrencilerimize başarılar diledi.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, öğrenci pansiyonunda yemekte gençlerle buluştu

Programın devamında pansiyonun yatakhane, dinlenme ve ortak kullanım alanlarını gezen Kaymakamımız, öğrencilerin barınma ve yaşam koşullarını yerinde inceleyerek pansiyon imkanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, öğrenci pansiyonunda yemekte gençlerle buluştu

Program kapsamında satranç, masa tenisi ve atletizm branşlarında başarılı olan öğrencilere ödülleri, Kaymakam ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
İmam Hatip LiseleriDoğubeyazıtEğitimGüncelSon Dakika

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