Erzurum Başkonsolosu Mohajeri, Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat\'ın makamına konuk oldu

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Javad Mohajeri, Doğubayazıt Kaymakamı ve Gürbulak Sınır Mülki İdare Amiri Mustafa Ayvat’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Başkonsolos Javad Mohajeri ile Kaymakam Mustafa Ayvat arasında bir süre görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Mustafa Ayvat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Javad Mohajeri’ye nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan