Gürbulak Gümrük Sahası\'nda ayakkabı tabanındaki 374 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen kontrollerde, bir kişinin her iki ayakkabısının tabanına gizlenmiş 374 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 402 bin 500 TL olduğu bildirildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında şüpheli bir kişinin ayakkabıları incelendi. Gümrük personelinin yaptığı detaylı kontrolde, ayakkabıların her ikisinin tabanına uyuşturucu madde gizlendiği tespit edildi.



Yapılan incelemeler sonucunda toplam 374 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu maddenin 2026 yılı verilerine göre yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 402 bin 500 TL olduğu belirtildi.



Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi



Olayın ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Haber: Servet Arslan