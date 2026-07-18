ABD, İspanya ile 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Joan Capdevila'ya vize vermedi - Son Dakika
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ABD, İspanya ile 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Joan Capdevila'ya vize vermedi

ABD, İspanya ile 2010 Dünya Kupası\'nda şampiyonluk yaşayan Joan Capdevila\'ya vize vermedi
18.07.2026 21:46
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2010 Dünya Kupası'nın şampiyon kadrosunda yer alan eski İspanyol futbolcu Joan Capdevila, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini tribünden izleme hayaline ABD engeline takıldı. ABD makamları, 2016 yılında İran'da gösteri maçına çıktığı gerekçesiyle eski yıldızın elektronik seyahat izni başvurusunu reddederken, Capdevila çözüm için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden eski sol bek Joan Capdevila, yarın New Jersey'de oynanacak İspanya- Arjantin Dünya Kupası finalini izlemek için ABD'ye gitmek istedi. Ancak ABD makamları, elektronik seyahat izni (ESTA) başvurusunu reddetti.

GEREKÇE 2016'DAKİ İRAN ZİYARETİ 

Capdevila, ret kararının nedeninin 2016 yılında LaLiga Legends ekibiyle İran'ın başkenti Tahran'da oynadığı gösteri maçı olduğunu açıkladı.

ABD'nin 2015'ten beri uyguladığı kurallar uyarınca, 1 Mart 2011'den sonra İran'ı ziyaret eden kişiler, Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamında ABD'ye giriş yapamıyor. Bu kişilerin normal vize başvurusu yapması gerekiyor. Capdevila'nın ESTA başvurusu da bu nedenle reddedildi.

TRUMP'A ÇAĞRIDA BULUNDU 

48 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek yardım istedi.

Capdevila, çocuklarıyla birlikte Dünya Kupası finalini izlemek ve eski takım arkadaşlarıyla buluşmak istediğini belirterek, Trump'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İspanya Spor Bakanlığı'nı da etiketledi.

FIFA VE İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU DEVREYE GİRDİ 

İspanyol basınına göre İspanya Futbol Federasyonu ile FIFA da sorunun çözülmesi için girişimlerde bulundu. Ancak haberlerin yayımlandığı saat itibarıyla Capdevila'nın ABD'ye giriş izni çıkarılamadı ve eski yıldızın finali tribünden izleme planı belirsizliğini koruyor.

CAPDEVİLLA KİMDİR ?

2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya kadrosunda yer aldı.

EURO 2008'i kazanan takımın da önemli oyuncularındandı.

Milli takım formasıyla 60 maça çıktı.

Kariyerinde Villarreal, Deportivo La Coruña, Benfica ve Espanyol gibi kulüplerde forma giydi

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Son Dakika Dünya Kupası ABD, İspanya ile 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Joan Capdevila'ya vize vermedi - Son Dakika

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