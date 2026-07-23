David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi - Son Dakika
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David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası\'nda paraya para demedi
23.07.2026 17:31
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Dünya Kupası süresince reklam anlaşmalarından eski futbolcu David Beckham'ın 24,7 milyon Euro, şarkıcı Shakira'nın ise 19,5 milyon Euro kazandığı ortaya çıktı.

Dünya Kupası'nda şampiyonluk kupası İspanya’nın müzesine giderken, organizasyon yeşil sahaların ötesinde tam anlamıyla bir ticari gelir kapısına dönüştü. Milyarlarca insanın ekran başına kilitlendiği dev turnuva, sunduğu reklam ve sponsorluk imkanlarıyla dünyaca ünlü isimlerin kasasını doldurdu.

REKLAM ARALARININ KAZANANI BECKHAM

Dünya genelinde milyarlarca izleyiciye ulaşan turnuva boyunca yayınlanan ticari aralarda en çok aranan yüz, İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham oldu. Birçok ünlü markanın kampanyalarında boy gösteren Beckham, organizasyonun en çok kazanan ismi ünvanını aldı. Eşi Victoria Beckham ile toplam serveti 1,54 milyar doları bulan eski futbolcunun, Dünya Kupası süresince sponsorluklardan yaklaşık 24,7 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi.

MİLYONLAR KAZANAN DİĞER İSİMLER

Uzmanların ve sektör analizlerinin verilerine göre, turnuva boyunca dev markalarla iş birliği yaparak milyonlarca dolar yüksek kazanç sağlayan diğer ünlülerin gelirleri de belli oldu. 

Shakira (19,5 Milyon Dolar): Turnuva ile özdeşleşen Kolombiyalı yıldız, dördüncü kez yer aldığı Dünya Kupası'nın Kapanış Töreni’nde Burna Boy ile "Dai Dai" şarkısını seslendirdi. Etkinliklerdeki yüksek görünürlüğü müzik dinlenme oranlarına da yansıdı.

Justin Bieber (15,6 Milyon Dolar): Küresel sponsorluklar sayesinde kitlelere ulaşan pop yıldızı, hem marka değerini katladı hem de turnuva sonundaki dini temalı performansıyla geniş kitlelerde yankı uyandırdı.

Timothee Chalamet (15,6 Milyon Dolar): Sinema, moda ve futbol arasında bir köprü kurarak markaya lüks bir algı kazandırdı.

Lisa (11,7 Milyon Dolar): Blackpink grubunun yıldızı Lisa, spor izleyicisini hedefleyen anlaşmalarla kendi sadık kitlelerini futbol heyecanına ortak etti.

Kim Kardashian (10,4 Milyon Dolar): Kendi markasını organizasyon ekranlarına taşıyarak spor takipçilerini etki alanına dahil eden stratejik reklam hamlelerine imza attı.

Madonna (5,2 Milyon Dolar): Devre arası şovundaki performansıyla organizasyon süresince gündemde kalmayı başardı.

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Son Dakika Dünya Kupası David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • uğur ergen uğur ergen:
    Olmaz burda beni neden yazmamışlarki 0 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    David bechkam, ın parayamı ihtiyacı var sanki ! o para denğzdedamla onun için üstelik İngilterede Kraliçe tarafından sır! ünvanı verildi, eşi ise ayrı kazanıyor 0 0 Yanıtla
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