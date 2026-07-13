Dünya Kupası'nın kahramanı Vozinha'ya teklif yağıyor! Tam 7 takım birden - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın kahramanı Vozinha'ya teklif yağıyor! Tam 7 takım birden

Dünya Kupası\'nın kahramanı Vozinha\'ya teklif yağıyor! Tam 7 takım birden
13.07.2026 21:55
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla tarih yazan kaleci Vozinha, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan 40 yaşındaki deneyimli eldivene, şimdiden tam 7 takım yakın ilgi gösteriyor. İşte detaylar...

FIFA 2026 Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları’nın kalesini koruyan Vozinha’nın adeta bir peri masalı yazmasına vesile oldu. Kupadan önce futbol dünyasının gözü önünde olmayan 40 yaşındaki deneyimli kaleci, turnuvada sergilediği olağanüstü performansla bir anda transfer piyasasının en gözde ismi haline geldi. Sözleşmesi elinde olan tecrübeli eldivenin peşine şimdiden 7 kulüp birden düştü.

SOSYAL MEDYADA DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

Turnuvanın açılış mücadelesinde İspanya karşısında devleşen ve yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Vozinha’nın bu başarısı sosyal medyaya da yansıdı. Yeşil Burun Adalı kalecinin Instagram’daki takipçi sayısı kısa sürede patlama yaparak 28 milyon barajını aştı. Bu rakamla Vozinha; Mike Maignan (2.1 milyon), Jordan Pickford (1.8 milyon) ve Emiliano Martinez (15 milyon) gibi dünyaca ünlü meslektaşlarını geride bırakmayı başardı.

Dünya Kupası'nın kahramanı Vozinha'ya teklif yağıyor! Tam 7 takım birden

HAZİRAN AYINDA SERBEST KALDI

Geçtiğimiz sezonu Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Chaves’te geçiren ve orada bile düzenli olarak ilk 11 şansı bulamayan tecrübeli file bekçisi, haziran ayında sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalmıştı. Ancak Dünya Kupası performansı, kariyerinin gidişatını tamamen değiştirdi.

INTER MIAMİ ISRARCI

Boştaki tecrübeli eldivene özellikle Amerika kıtasından adeta teklif yağıyor. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, transfer yarışında en avantajlı konumda olan kulüp Inter Miami. David Beckham’ın, Vozinha’nın hem sahadaki tecrübesinden yararlanmak hem de küresel çapta ulaştığı muazzam popülariteyi pazarlama fırsatına çevirmek adına oyuncuya 1 yıllık sözleşme sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Vozinha; Lionel Messi ve Luis Suarez gibi dünya yıldızlarıyla aynı soyunma odasını paylaşacak.

BREZİLYA, MEKSİKA VE PARAGUAY'DAN DA TALİPLER VAR

Vozinha’ya olan ilgi yalnızca ABD ile sınırlı değil. Brezilya'dan Atletico Goianense, Ceara ve Avai transfer durumunu yakından takip ederken; Meksika’dan Cruz Azul, Arjantin’den Deportivo Riestra ve Paraguay’dan Olimpia kulüpleri de oyuncuyu renklerine bağlamak için somut adımlar atmaya başladı.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nın kahramanı Vozinha'ya teklif yağıyor! Tam 7 takım birden - Son Dakika

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