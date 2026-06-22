Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası\'nın üzüntüsünü atamayan Arda\'yı bekleyen dev tehlike
22.06.2026 21:52
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Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirildiği İspanyol takımında ilk 11'deki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin yarattığı moral bozukluğunu henüz atlatamamışken, kulüpte kritik bir sezona hazırlanıyor.

ARDA'NIN FORMASI TEHLİKEDE

Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak göreve getirildiği Real Madrid'de, Portekizli çalıştırıcının ilk istediği isim Bernardo Silva oldu. Manchester City'den ayrılan 31 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın transferi, Arda Güler'in kadrodaki konumunu doğrudan etkileyebilir.  AS'ta yer alan habere göre, Mourinho'nun bizzat istediği ve imza atılan Bernardo Silva'nın ilk 11'de avantajlı bir konuma sahip olması bekleniyor. Haberde, "Güler'in bu konuda daha çok yol kat etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verilirken, deneyimli teknik adamın Türk futbolcuya yine de yüksek değer biçtiği vurgulandı. 

HAZIRLIKLARA ZAMANINDA KATILACAK

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki erken elenmesi sayesinde Arda Güler, Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarına zamanında katılma şansı yakaladı. İspanyol devi 13 Temmuz'da sezon hazırlıklarına başlayacak. Arda'nın o haftanın sonuna ya da takip eden haftanın başına kadar takıma katılması bekleniyor. Kısa sürede antrenmanlara başlayacak olması, Mourinho'nun kadrosunda kendisine verilecek rol açısından Arda Güler için büyük önem taşıyor.

Jose Mourinho, Dünya Kupası, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike - Son Dakika

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