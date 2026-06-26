Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler
26.06.2026 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası maçını Hollywood ve NBA dünyasının birbirinden ünlü isimleri tribünden takip etti. Yıldızlar geçidi, mücadele kadar büyük ilgi gördü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle noktaladı. Sahadaki heyecanın yanı sıra tribünlerde yer alan dünyaca ünlü isimler de karşılaşmaya damga vurdu.

HOLLYWOOD YILDIZLARI AKIN ETTİ

Los Angeles'ta oynanan mücadeleyi Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher ve Leonardo DiCaprio tribünden takip etti. Ünlü isimlerin maç boyunca yaşadığı heyecan ve verdikleri tepkiler kameralara yansıdı.

NBA EFSANESİ DE TRİBÜNDEYDİ

Karşılaşmayı izleyen isimler arasında NBA efsanelerinden Scottie Pippen da yer aldı. Basketbol dünyasının unutulmaz yıldızı, futbol heyecanını tribünden takip eden isimler arasında dikkat çekti.

YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANDI

Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD'de oynanan mücadele, yalnızca futbolseverleri değil, sinema ve spor dünyasının yıldızlarını da bir araya getirdi. Tribündeki ünlü isimler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

07:02
A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
07:00
Arda Güler’den Montella’ya anlamlı destek Golü attı, soluğu yanında aldı
Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı
06:44
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
06:06
Trump’tan Türkiye’ye jet motoru satışı kararı ABD Kongresi’ne resmen bildirdi
Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi
05:55
Milyonlar merak ediyordu İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
05:18
A Milli Takımımız Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı
22:59
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“
Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 07:17:33. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.