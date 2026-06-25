Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor - Son Dakika
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Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved\'in o halini konuşuyor
25.06.2026 10:54
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Çekya'nın Meksika'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda ettiği maçta kameralar, tribündeki Pavel Nedved'i görüntüledi. Efsane futbolcunun üzgün hali ve yanındaki genç kız arkadaşı dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu üçüncü ve son hafta maçında ev sahibi Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu 9 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Çekya ise 2 puanla son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

KAMERALAR PAVEL NEDVED'E ÇEVRİLDİ

Karşılaşma sırasında yayıncı kuruluşun kameraları tribündeki Çek futbolunun efsane isimlerinden Pavel Nedved'i ekrana getirdi. Çekya'nın Dünya Kupası'na veda etmesiyle büyük üzüntü yaşayan Nedved'in morali bozuk hali dikkatlerden kaçmadı.

Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

GENÇ KIZ ARKADAŞI DA GÜNDEM OLDU

Nedved'in yanında bulunan genç kız arkadaşı da ekranlara yansıdı. İkilinin görüntüleri kısa sürede ilgi görürken, genç sevgilisinin güzelliği de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

ÇEKYA DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ

Mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan Meksika, grup aşamasını üçte üç yaparak lider tamamladı. Çekya ise 2 puanla turnuvaya veda etti.

Çek Cumhuriyeti, Dünya Kupası, Pavel Nedved, Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor - Son Dakika
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