Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu

Herkes tişört giyerken Montella\'nın maç kombini olay oldu
20.06.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından eleştirilerin hedefindeki Vincenzo Montella, bu kez saha kenarındaki kıyafetiyle gündem oldu. Haziran sıcağında kazak ve ceketle görüntülenen İtalyan teknik adam için yapılan yorumlar binlerce kez paylaşıldı.

A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından Dünya Kupası'na erken veda etmesi futbol kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Paraguay karşısında rakibin uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen gol bulunamaması, eleştirilerin teknik direktör Vincenzo Montella üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

İSTİFA ÇAĞRILARI GÜNDEMDE

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada çok sayıda taraftar Montella'yı eleştiren paylaşımlarda bulundu. Oyuncu tercihleri, maç içindeki hamleleri ve turnuva boyunca ortaya konan futbol nedeniyle İtalyan teknik adam için istifa çağrıları yapıldı.

BU KEZ KIYAFETİ GÜNDEM OLDU

Tepkiler sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Paraguay maçında saha kenarında kazak, gömlek ve ceketle görüntülenen Montella'nın kıyafet tercihi de sosyal medyada gündem oldu. Haziran ayındaki sıcak hava şartlarına rağmen kalın kıyafetler tercih etmesi dikkat çekti.

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerden biri kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Bir kullanıcı paylaşımında, "Herkesin kısa kollu tişört giydiği havada; gömlek, kazak, ceket üst üste giydiği için en kısa zamanda bir doktora görünmeli. Bu psikolojik rahatsızlığı ifade eder" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise, "Lavuk 40 derece havada kazak ve çeker giyiyor. Daha ne kıyafet giyeceğini bilemeyen adama milli takım emanet ettik" yorumunu yaptı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERDEN BİRİ OLDU

Paraguay yenilgisi sonrasında hem taktik tercihleri hem de saha kenarındaki görüntüsü nedeniyle gündeme gelen Montella, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na gol atamadan veda etmesinin ardından tepkilerin odağındaki İtalyan teknik adamla ilgili paylaşımlar art arda gelmeye devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM’lerini kaldırıyor Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Japonya Teknik Direktörü’nün pozu olay oldu Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu
İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
CHP’nin kalesi İzmir’de tansiyon çok yüksek İki grup birbirine girdi CHP'nin kalesi İzmir'de tansiyon çok yüksek! İki grup birbirine girdi

14:33
Uğurcan Çakır’ın zor anları Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:54
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 14:51:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.