2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya zaferi getiren golü atan Ferran Torres, ülkede halk kahramanı ilan edildi.
Dünya Kupası finalinde attığı altın golle İspanya’ya tarihi zaferi getiren Ferran Torres, ülkesinde adeta bir halk kahramanına dönüştü. Şampiyonluğu getiren vuruşuyla tarih yazan yıldız oyuncuya büyük bir sevgi gösterisi var. Şehirlerin sokakları, genç futbolcunun bu unutulmaz başarısını ölümsüzleştiren muazzam sanat eserleriyle donatıldı. Torres’in şampiyonluk kupasını tutkuyla öptüğü o ikonik an, ülkenin birçok farklı bölgesinde yükselen dev duvar resimlerine ve renkli grafitilere ilham oldu.
İspanyol medyasına göre; Yerli halkın ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu özel çalışmaların önünde fotoğraf çekilmek için uzun kuyrukların oluştuğu vurgulandı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Koca bir ülkenin kahramanı oldu! Duvarlara resimleri yapılıyor - Son Dakika
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