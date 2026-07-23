Koca bir ülkenin kahramanı oldu! Duvarlara resimleri yapılıyor

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya zaferi getiren golü atan Ferran Torres, ülkede halk kahramanı ilan edildi.

KUPAYI ÖPTÜĞÜ AN ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLİYOR

Dünya Kupası finalinde attığı altın golle İspanya’ya tarihi zaferi getiren Ferran Torres, ülkesinde adeta bir halk kahramanına dönüştü. Şampiyonluğu getiren vuruşuyla tarih yazan yıldız oyuncuya büyük bir sevgi gösterisi var. Şehirlerin sokakları, genç futbolcunun bu unutulmaz başarısını ölümsüzleştiren muazzam sanat eserleriyle donatıldı. Torres’in şampiyonluk kupasını tutkuyla öptüğü o ikonik an, ülkenin birçok farklı bölgesinde yükselen dev duvar resimlerine ve renkli grafitilere ilham oldu.

HALK BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

İspanyol medyasına göre; Yerli halkın ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu özel çalışmaların önünde fotoğraf çekilmek için uzun kuyrukların oluştuğu vurgulandı.