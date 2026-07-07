Roberto Martinez, Dünya Kupası\'ndan elenmenin bedelini ağır ödedi

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda tüm dünyanın merakla beklediği zorlu karşılaşmada Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

İSPANYA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi İspanya, Mikel Merino'nun 90+1’inci dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

ROBERTO MARTİNEZ İSTİFA ETTİ

Portekiz’in İspanya’ya elenmesinin ardından teknik direktör Roberto Martinez de görevini bıraktı. Üzgün olduğunu belirten 52 yaşındaki tecrübeli antrenör, ''Bugün itibariyle görevimden ayrıldım. Yeni bir ses, yeni bir lider olması önemli. Portekiz’e Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin mantıklı olmadığına karar verdim.'' dedi.

ULUSLAR LİGİ'Nİ KAZANMIŞTI

2023 yılında göreve gelen Roberto Martinez, takımıyla EURO 2024’te çeyrek finale kadar çıkabilmiş, 2025 yılında ise UEFA Uluslar Ligi’ni kazanmayı başarmıştı.