Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu - Son Dakika
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Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Senegal Cumhurbaşkanı\'nın Milli Takım\'a gönderdiği mesaj olay oldu
23.06.2026 10:40
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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin Dünya Kupası'ndaki milli takıma gönderdiği mesaj büyük yankı uyandırdı. Futbolculara namaz ve Kur'an tavsiyesinde bulunan Faye, Sadio Mane'nin takım namazlarında imamlık yapmasını önererek dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal Milli Takımı'na Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'den özel bir mesaj geldi.

Faye'nin futbolculara gönderdiği mesajda birlik, inanç ve disiplin vurgusu yaparken, takımın manevi değerlerini koruması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

"NAMAZINIZI VAKTİNDE KILIN"

Cumhurbaşkanı Faye'nin mesajında futbolculara, "Namazınızı vaktinde kılın, Kur'an okumanızı aksatmayın ve Sadio Mane'yi vakit namazlarınızda takım imamı yapın çünkü onun tilavet sesi çok güzel" tavsiyesinde bulundu. Bu sözler kısa sürede ülkede ve futbol kamuoyunda büyük ilgi gördü.

SADIO MANE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Mesajın en çok konuşulan bölümü ise Senegal'in yıldız futbolcusu Sadio Mane ile ilgili ifadeler oldu. Hem saha içindeki liderliği hem de dini hassasiyetleriyle tanınan Mane'nin takım namazlarında imamlık yapmasının önerilmesi dikkat çekti.

"EN ÜSTÜNÜNÜZ EN TAKVALI OLANINIZDIR"

Cumhurbaşkanı Faye, mesajında futbolculara tevazu çağrısında da bulundu. Senegal liderinin, "Allah katında en üstün olanınız en takvalı olanınızdır" ifadeleriyle oyunculara birlik ve kardeşlik mesajı verdiği aktarıldı.

MANE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Senegal'in en önemli futbol yıldızlarından biri olan Sadio Mane, yıllardır yaptığı yardım çalışmaları ve yaşam tarzıyla ülkesinde örnek sporcular arasında gösteriliyor. Cumhurbaşkanı'nın mesajında Mané'ye özel olarak yer vermesi, yıldız futbolcunun takım içindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya Kupası, Milli Takım, sadio mane, Senegal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu - Son Dakika
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