Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi

Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi
20.07.2026 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksikalı taraftarlar, Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'ya Donald Trump'ın daveti üzerine New York'taki Dünya Kupası finaline katılması nedeniyle büyük tepki gösterdi. Claudia Sheinbaum, ülkesi Meksika maçlarına ve Meksika'da oynanan herhangi bir Dünya Kupası maçına da katılım göstermemişti. 64 yaşındaki Meksikalı siyasetçinin bu tercihi ülkesinde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’un ABD’deki Dünya Kupası finalinde tribündeki yerini alması, kendi ülkesinde sert tepkilere yol açtı. 

TRUMP DAVET ETTİ, MAÇA GİTTİ

Meksika, ABD ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyon geride kalırken, sahadaki heyecanın yanı sıra tribündeki siyasi tercihler de gündeme damga vurdu. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, New York’ta oynanan Dünya Kupası final karşılaşmasını Donald Trump'ın özel davetinin ardından stadyumdan takip etti. Ancak Sheinbaum’un bu ziyareti, Meksikalı futbolseverler tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı.

KENDİ ÜLKESİNİN MAÇLARINI PAS GEÇTİ

Meksika'nın ev sahipliği yaptığı tarihi karşılaşmaların hiçbirinde stadyuma gitmeyen ve Meksika Milli Takımı’nın mücadele ettiği maçlarda da tribünde yer almayan Sheinbaum'un final için New York’a uçması ülkede bardağı taşıran son damla oldu. Meksikalı taraftar, Cumhurbaşkanı Sheinbaum'un turnuva boyunca kendi ülkesindeki futbol coşkusuna ortak olmayıp, Trump'ı kıramayarak final maçına gitmesini sert sözlerle eleştirdi.

SİYASİ TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Meksika basını da bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Sheinbaum’un bu kararının kamuoyundaki imajına ciddi bir darbe vurduğunu vurguladı. Muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda ise Sheinbaum’un hem ev sahibi bir ülkenin lideri olarak sorumluluklarını yerine getirmediği hem de yerel spora destek vermeyip "popülist bir yurt dışı ziyareti" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı

08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:06
Ahbap operasyonu Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:43
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi TRT’nin kararı büyük tepki çekti
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
07:09
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj Türk savaş uçakları havalandı
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 08:58:28. #7.12#
SON DAKİKA: Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.