Vozinha'nın yeni takımındaki aylık maaşı dikkat çekti - Son Dakika
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Vozinha'nın yeni takımındaki aylık maaşı dikkat çekti

Vozinha\'nın yeni takımındaki aylık maaşı dikkat çekti
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Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından 29 milyon takipçi kazanan ve Şili takımı Colo-Colo ile sözleşme imzalayan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın aylık yaklaşık 25 bin dolar, yılda ise 300 bin dolar kazanacağı belirtildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve 29 milyon yeni takipçi kazanan tecrübeli kaleci Vozinha'nın yeni takımı resmiyet kazandı.

VOZINHA'NIN YENİ TAKIMI COLO-COLO

Şili’nin köklü kulüplerinden Colo-Colo, 40 yaşındaki file bekçisini kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Portekiz 2. Lig ekibi Chaves ile sözleşmesi tamamlandıktan sonra serbest statüye geçen ve 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine girmeyi başaran deneyimli kaleci, kariyerine Colo-Colo forması altında devam edecek.

AYLIK 25 BİN DOLAR KAZANACAK

Öte yandan Vozinha'nın yeni takımında kazanacağı ücret de belli oldu. La Cuarta'da yer alan habere göre; Vozinha, yeni takımında aylık yaklaşık 25 bin dolar kazanacak. Deneyimli file bekçisinin böylece yılda 300 bin dolar kazanacağı vurgulandı. Bu rakam bazı futbolseverler arasında tartışamalara neden oldu. 

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, Futbol, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Vozinha'nın yeni takımındaki aylık maaşı dikkat çekti - Son Dakika

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