Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu

17.10.2022 16:59

10 Ekim günü ve bugün Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İran drone'ları hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Podalyak Tahran'a sert yüklendi. Podalyak, ''İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu. Kendi halkına baskı yapanlar, şimdi de Rus canavarlarına Avrupa'nın kalbinde toplu katliam için silah veriyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda uzun zaman sonra ilk defa Kiev, 10 Ekim'de bombalanmıştı. Bu gelişmenin ardından bu sabah Rusya, tekrar Kiev'i bombaladı. Bu iki saldırının arkasında ise İran yapımı drone'lar vardı. Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

''AVRUPA'NIN KALBİNDE KATLİAM YAPIYORLAR''

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Podolyak, "İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu. Kendi halkına baskı yapanlar, şimdi de Rus canavarlarına Avrupa'nın kalbinde toplu katliam için silah veriyor. Totaliterlik karşısında yarım bırakılan işler ve tavizler tam da bu anlama geliyor. Bu durumda yaptırım yapmak yetmez'' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Kiev'e saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu

ŞAHİT İHA'LARLA VURDU

Bugünkü saldırılarda hangi tip İHA'ların da kullanıldığı belli oldu. Rusya'nın Kiev'i İran'ın Şahit-136 (Shaded-136) kamikaze drone'ları ile vurduğu ortaya çıktı. İran bunların yanında, füze cephaneliğinin az kaldığı düşünülen Rusya'ya İran yeni silahlar gönderecek. Yeni silahların içerisinde balistik füze ve 300 ve 700 kilometre menzilli Fateh-110 ve Zülfikar füzelerin olduğu belirtiliyor.

Ukrayna Kiev'e saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu

''İRAN YAPIMI İHA'LAR KULLANILDI''

Saldırılar sonrasındakameralar karşısına geçerek açıklama yapanUkrayna lideri Zelenski, "Şehirlerimize yapılan saldırılarda İran yapımı İHA'lar da kullanıldığını söylerken hedefin ise, enerji altyapısının olduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
500
İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış

Ukrayna, Rusya, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement