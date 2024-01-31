Hindistan\'da 103 yaşındaki adam, neredeyse yarısı yaşındaki bir kadınla evlendi

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Hindistan'da 103 yaşındaki bir adam, neredeyse yarısı yaşındaki bir kadınla evlenerek viral oldu. Habib Nazar, 49 yaşındaki Firoz Jahan ile Bhopal'ın Itwara bölgesindeki İslami bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Video, çiftin tören sonrasında evlerine dönerken görüntülenmesiyle sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Nazar'ın ikinci eşi vefat ettiği için yalnız hissetmesi üzerine üçüncü kez evlenme kararı aldığını belirtti. Nazar, "Ben 103 yaşındayım ve eşim 49 yaşında. İlk evliliğimi Nashik'te yaptım. Eşim vefat ettikten sonra tekrar evlenmek için Lucknow'a gittim. İkinci eşim de bu dünyadan ayrıldı.

Kendimi yalnız hissediyordum. Bu yüzden tekrar evlendim." dedi. Çift, geçen yıl evlenmiş olmasına rağmen, evlilikleri bu yılın ocak ayında viral hale geldi. Video klibinde, Nazar ve eşi, tören sonrasında evlerine dönerken görülebiliyor. Nazar'ın ilk evliliğinin Maharashtra'nın Nashik bölgesinde, ikinci evliliğinin ise Uttar Pradesh'in Lucknow bölgesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Jahan'ın ise ilk eşinin vefatının ardından bu evliliği kabul ettiği, Nazar'ın bakımını üstlenecek başka kimsesi olmadığı için böyle bir karar aldığı ifade ediliyor. Jahan, Nazar ile evlenme kararını "Eşim tamamen iyidir ve hiçbir sağlık sorunu yoktur" şeklinde açıkladı.