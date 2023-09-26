12 yaşındaki bir çocuğu kaçırılmaktan kurtaran iki Türk genci kahraman ilan edildi - Son Dakika

12 yaşındaki bir çocuğu kaçırılmaktan kurtaran iki Türk genci kahraman ilan edildi

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:54

Almanya'da Arda ve Abdi isimli iki Türk genci, 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalışan adama müdahale ederek çocuğu kurtardılar. Gençlerin cesaretleri ülkede takdirle karşılandı.

Almanya, Arda ve Abdi adlı iki genci konuşuyor. Mönchengladbach şehrinde, 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalışan bir kişiye müdahale ederek çocuğu kurtaran Arda ve arkadaşı Abdi, ülkede kahraman ilan edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KAÇIRILMAKTAN KURTARDILAR

Alman Bild gazetesinin haberine göre, çocukluklarından beri arkadaş olan 17 yaşındaki Arda ve 16 yaşındaki Abdi, okuldan çıkıp evlerine giderken, bir adamın elinden tuttuğu çocuğu götürmeye çalıştığını fark ettiler. İki arkadaş, korktuğu belli olan çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçti. Gençler, adama müdahale ederek çocuğu kurtardılar.

12 yaşındaki bir çocuğu kaçırılmaktan kurtaran iki Türk genci kahraman ilan edildi

EVİNE KADAR TAKİP ETTİ

Abdi, "Bana yardım edin" diyen çocuğun yanında kaldı, Arda ise olay yerinden uzaklaşan adamı takip edip gittiği eve kadar izledi. Daha sonra polise giderek ihbarda bulundu. Polis tarafından yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen 61 yaşındaki kişi gözaltına alındı, ancak daha sonra bir psikiyatri kliniğine gönderildi.

12 yaşındaki bir çocuğu kaçırılmaktan kurtaran iki Türk genci kahraman ilan edildi

CESARETLERİ TAKDİR EDİLDİ

Bild gazetesi, "Arda ile Abdi hâlâ yaşadıklarına bir türlü inanamıyorlar" derken, Arda'nın annesi "Oğlumuzla gurur duyuyoruz" dedi. Mönchengladbach'ta Arda ve Abdi'nin cesaretini takdirle karşılarken, onları görenler hem tebrik ediyor hem de teşekkür ediyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırılmaktan kurtaran iki Türk genci kahraman ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırılmaktan kurtaran iki Türk genci kahraman ilan edildi - Son Dakika
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