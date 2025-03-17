14 Yaşındaki Çocuk Tren İstasyonunda Elektrik Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Worms kentine 20 kilometre uzaklıktaki Guntersblum kasabasında korkunç bir kaza yaşandı. Bir tren istasyonunda, 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Guntersblum kasabasında bir tren istasyonunda, 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Polisin yaptığı açıklamaya göre, genç çocuk akşam saatlerinde istasyonda park halinde bulunan bir yük treninin üzerine çıktı. Ancak talihsiz bir şekilde vücudu, 15.000 voltluk yüksek gerilim hattına temas etti. Bu voltaj, evlerde kullanılan prizlerden yaklaşık 65 kat daha güçlü. Çocuk, çarpılmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç çocuğa yardım edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer demiryolu hatlarında yaşanabilecek tehlikelere karşı bir kez daha uyarıda bulundu.