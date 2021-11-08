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16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu - Son Dakika

16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu

08.11.2021 12:39
16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu

ABD'de meydana gelen olayda, 61 yaşındaki şüpheli tarafından kaçırılan 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü "Bana yardım edin" şeklindeki el işareti sayesinde hayatta kalmayı başardı. Uzmanlar, "Bu hareketi herkes çocuğuna öğretmeli" uyarısında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu kaçırılmak istendi. Ancak kız çocuğu, kaçırıldığı sırada daha önce TikTok'tan gördüğü bir hareketi yaptı ve bu sayede kurtarıldı. Uzmanlar, baş parmağın "Tehlikedeyim" anlamında avuç içine geçirilmesi yoluyla yapılan hareketlerin çocuklara öğretilmesini istiyor.

"ŞİDDETİ TEMSİL EDEN HAREKET"

Polis 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir motosiklet sürücüsünün ihbarda bulunarak araçtaki bir kadın yolcunun sosyal medya platformu 'TikTok'ta ev içi şiddeti temsil eden bir el hareketi yaptığını belirtti. Motosiklet sürücüsü, aracın bir erkek tarafından kullanıldığını ve genç kızın endişeli göründüğünü, aracın camından 'Yardıma ihtiyacım var' hareketini yaptığını vurguladı. Yetkililer, motosiklet sürücüsünün aracı takip ederek polise sürekli şüpheli aracın güncel konumunu bildirdiğini açıkladı.

Uzmanlar 'Herkes çocuğuna öğretsin' diyor! TikTok'ta gördüğü işaret kızın hayatını kurtardı

TRAFİĞİ DURDURARAK ADAMI YAKALADILAR

Polis, motosiklet sürücüsüyle sürekli konuştuklarını ve en uygun bölgede trafiği durdurarak şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Genç kız için 2 Kasım günü Kuzey Karolina, Asheville'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İŞARETİN ANLAMI NEDİR?

Kanada Kadınlar Vakfı tarafından tanıtılan acil durum el işareti, tüm dünyada kadınların gizlice yardım istemesi veya sıkıntıda olduğunu göstermesi için kullanılan bir el işaretidir. Pandemi sırasında zor durumda olan kişilerin dışarıya çıkarak yardım istemesi zorlaştığı için tüm dünyada tanıtılmıştır. Hareket; bir el yukarı, avuç içi dışarı, başparmak avuç içine bastırılmış şekilde ve sonra diğer parmakları başparmağın üstüne kapatacak şekilde el kapatılır, dikkat çekmek için bu hareketin yapılmasına devam edilir. Bu hareket tüm dünyada "Yardıma ihtiyacım var" anlamına gelir.

Uzmanlar 'Herkes çocuğuna öğretsin' diyor! TikTok'ta gördüğü işaret kızın hayatını kurtardı
16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Motosiklet, Kentucky, Kasım, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu - Son Dakika Dünya


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